Иран нащупал уязвимости Израиля

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Без американской поддержки война против Ирана окажется для Израиля крайне сложной задачей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

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«Мы видим, что миф о нерушимости израильской системы ПВО «Железный купол» не срабатывает. В случае начала полномасштабных военных действий между Ираном и Израилем они, конечно, будут тяжелыми для Израиля без американской поддержки», – сказал Садыгзаде «Известиям».

В свою очередь аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян считает, что важной роль в этом конфликте играет и фактор маленькой экономики Израиля и наличие у него более дорогой авиационной компоненты.

«Вполне вероятно, что в ответ на атаки Израиль начнет проводить системные удары по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу Ирана. В таком случае Иран может разыграть следующую карту — угрозу блокирования Ормузского пролива, реализация чего способна спровоцировать энергетический кризис», – не исключает эксперт.

Он добавил, что Иран прекрасно понимает эти уязвимости и будет использовать их в своей стратегии.

«В этом контексте удары по американским базам могут быть применены скорее как символическое и политически заряженное действие, способное вызвать краткосрочный шок и продемонстрировать региональным игрокам, что Иран готов пойти до конца», – отметил Мелоян.

Стоит заметить, что в ходе этого конфликта Иран, отвечая на нападение Израиля, фактически ежедневно продолжает запускать ракеты по израильским городам , военным объектам и инфраструктуре. Так, ранее был поражен комплекс зданий минобороны Израиля, а сегодня ночью – электростанция в Хайфе.

При этом вполне ожидаемо Иран несет гораздо больший ущерб, судя по данным визуального контроля.