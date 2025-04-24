«Инвесторы не идут на Украину, а доноры скоро уйдут» – итальянский спецпосланник испугался за свою должность

Елена Острякова.  
24.04.2025 16:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 275
 
Бизнес, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Западный бизнес не хочет инвестировать на Украине.

Об этом специальный посланник МИД Италии по восстановлению Украины Давиде ла Чечилия заявил на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западный бизнес не хочет инвестировать на Украине. Об этом специальный посланник МИД Италии по...

«Мы по-прежнему наблюдаем некоторое нежелание бизнеса работать на Украине. Существует большая разница между инвесторами, которые находятся в стране, и инвесторами, которые находятся за ее пределами и все еще сидят сложа руки.

От бизнеса мы получили ряд рекомендаций в отношении гарантий безопасности, процесса реформ, финансовых инструментов и эффективной страховки. Когда вы спрашиваете бизнес, какой единственный элемент им надо увидеть, чтобы начать инвестировать в Украину, они говорят: прекращение конфликта», – сказал ла Чечилия.

Он прогнозирует, что уже через 2 года наступит «усталость доноров», но восстановить Украину за этот период времени не удастся, потому что «это марафон, а не спринт».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить