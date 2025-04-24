«Инвесторы не идут на Украину, а доноры скоро уйдут» – итальянский спецпосланник испугался за свою должность

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Западный бизнес не хочет инвестировать на Украине.

Об этом специальный посланник МИД Италии по восстановлению Украины Давиде ла Чечилия заявил на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы по-прежнему наблюдаем некоторое нежелание бизнеса работать на Украине. Существует большая разница между инвесторами, которые находятся в стране, и инвесторами, которые находятся за ее пределами и все еще сидят сложа руки. От бизнеса мы получили ряд рекомендаций в отношении гарантий безопасности, процесса реформ, финансовых инструментов и эффективной страховки. Когда вы спрашиваете бизнес, какой единственный элемент им надо увидеть, чтобы начать инвестировать в Украину, они говорят: прекращение конфликта», – сказал ла Чечилия.

Он прогнозирует, что уже через 2 года наступит «усталость доноров», но восстановить Украину за этот период времени не удастся, потому что «это марафон, а не спринт».