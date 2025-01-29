Институт Генплана Москвы рассчитал на 20 лет вперёд численность населения Севастополя

Катя Добрина.  
29.01.2025 16:32
  (Мск) , Севастополь
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Демография, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Строительство, Украина


Население Севастополя за 20 лет увеличится на треть до 800 тысяч человек. Это предусмотрено проектом Генерального плана Севастополя, который в феврале рассмотрит Законодательное собрание города.

И.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов пояснил, что расчетный период Генплана – до 2046 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Севастополя за 20 лет увеличится на треть до 800 тысяч человек. Это предусмотрено...

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«Одна из главных целей – это полностью уход от украинского законодательства при регулировании градостроительной деятельности. Соответственно, с принятием нового документа генплан 2005 года прекратит свое действие. Второе – урегулирование административно-территориальных отношений, установление границ населенных пунктов. И, конечно, это территории развития, которые генпланом предлагаются для реализации. Наверное, это три основных направления, которые в себе содержит генеральный план», – отметил Жукалов в эфире «Первого севастопольского».

Разработкой документа занимался Институт Генплана Москвы. Замдиректора учреждения Николай Кикава уточнил, что при подготовке градостроительных решений учитывалось значение Севастополя как оплота Черноморского флота, перспективы градостроительного и социально-экономического развития на ближайшие 20 лет.

«Один из вопросов состоял в том, на какие параметры численности населения по-хорошему должен был выйти город Севастополь. Именно от значения этого показателя целиком и полностью будут зависеть градостроительные решения, уровень инфраструктурной обеспеченности этого населения и качество городской среды, на которое мы можем претендовать.

От себя и от своих коллег скажу, что для нас максимально оптимальным показателем видится значение 800 тысяч человек. Эта цифра долго выверялась, проверялась, обосновывалась, и нам кажется вполне прочной научно- обоснованной», – подчеркнул Кикава.

По данным переписи населения 2021 года, в Севастополе проживает 561 тысяча человек. Уже сейчас за счет миграционных притоков ежегодный прирост составляет 10-12 тысяч жителей.

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