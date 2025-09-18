Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россию вынуждают повторить освободительный поход Красной армии, результатом которого стало вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я еще помню, когда праздновался этот день в Советской Украине – 17 сентября. Сейчас о нем просто забыли. Хотя это важнейшие события, которые говорят нам о следующем: никто не может обеспечить единство украинского народа и всех остальных, в первую очередь России», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что под внешним управлением территория Западной Украины находилась порядка 50о лет, а подрывная война против России начиналась еще с униатства.