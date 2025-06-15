Иноагент Венедиктов: Санкции Запада привели к тому, что у российских элит остался единственный выход – побеждать в СВО

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Западные санкции поставили российские элиты в положение, когда единственным выходом является победа в СВО, хотя изначально многие представители истеблишмента относились к спецоперации скептически.

Об этом признанный иноагентом радиоведущий Алексей Венедиктов заявил в интервью прибалтийскому проекту «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди все под санкциями. Под санкциями все их семьи, дети. Они во многом оскорблены. Куда бечь? Никуда не бечь – остается только побеждать. Эти бездумные санкции Запада по членам семей – они загнали путинскую команду – даже тех, кто сначала относился скептично к методу СВО», – сказал Венедиктов.

Он обратил внимание на трансформацию главы МИД РФ Сергея Лаврова.