Иноагент Венедиктов: Санкции Запада привели к тому, что у российских элит остался единственный выход – побеждать в СВО
Западные санкции поставили российские элиты в положение, когда единственным выходом является победа в СВО, хотя изначально многие представители истеблишмента относились к спецоперации скептически.
Об этом признанный иноагентом радиоведущий Алексей Венедиктов заявил в интервью прибалтийскому проекту «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти люди все под санкциями. Под санкциями все их семьи, дети. Они во многом оскорблены. Куда бечь? Никуда не бечь – остается только побеждать. Эти бездумные санкции Запада по членам семей – они загнали путинскую команду – даже тех, кто сначала относился скептично к методу СВО», – сказал Венедиктов.
Он обратил внимание на трансформацию главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Сергей Лавров – верный соратник Владимира Путина, сейчас разделяющий все его взгляды, жесты, движения, иногда даже идет впереди паровоза по риторике. Такая трансформация его от прозападного человека, которого привел, как я понимаю, Эдуард Шеварнадзе», – сказал иноагент.
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