Предыдущая американская администрация закрывала глаза на все, что творил Владимир Зеленский.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократический истеблишмент, администрация Байдена закрывала глаза абсолютно на все, что происходило в Украине, ну потому, что чувак [Зеленский] выполняет свою задачу. И вдруг пришел Трамп, и точно так же, как он не стал соблюдать правила игры в Секторе Газа, точно так же он не хочет соблюдать правила игры в Украине, правила игры этой новой левой бюрократии, которая говорит, что она всех очень любит и защищает униженных оскорбленных/

Но почему-то униженных оскорбленных становится все больше, и которая пыталась сделать из Украины ХАМАС, который, с одной стороны, не имел шансов на победу, особенно с теми притязаниями, которые поставил Зеленский, границы 91-го года и так далее, а с другой стороны вечно продолжал борьбу.

Взятие американских денег от USAID и многих других программ – еще недавно нам казалось, и мне в том числе, что это же замечательные люди за все хорошее, доброе, вечное. Нет эти деньги, судя по тем нарративам, которые мы видим, о дальнейшей деколонизации России, о коллективной вине, о вечной ответственности русских и так далее, эти деньги могут быть очень сильно отравлены. И это нарративы могут быть очень сильно отравлены.

И вы скажете, а как же вот Трамп? Вот такой замечательный инструмент для взаимного уничтожения славян был сделан, сотрем Украину и Россию, Россию об Украину, со словами, что Украина нуждается в деколонизации, потому что кровавые имперские москали ее поработили. А ответ заключается в том, что Трамп не нуждается в так называемой мягкой силе, потому что он возвращается к тому, что в 19-м веке называлась обыкновенной силой», – заявила Латынина.