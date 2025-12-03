Иноагент Латынина снова прошлась катком по российской «оппозиции»
Так называемая российская оппозиция обещает Западу, в случае прихода к власти, проиграть конфликт, уйти на границы 91-го года, закрыть глаза на этнические чистки на Донбассе и запустить развал страны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявила беглая российская журналистка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они реально жаждут, чтобы Россия была унижена и расчленена как Германия, они реально обещают Западу, ЕС – проиграть войну, которую Россия с трудом, по очкам, но выигрывает.
Потому что – что такое резолюция российской демократической платформы в ПАСЕ? Это обещание: «Мы вам проиграем войну, заплатим репарации, границы 91-го года и еще 30% колонизованного меньшинства».
Они предлагают себя на роль идеологов при оккупационной администрации, которая будет рассказывать растертым в пыль людям, как они все это заслужили, как это высокоморально, и какой это ответ на агрессию…», – отметила она.
«Сделка, которую сейчас предлагает Европа России, особенно Еврокомиссия в связи с шенгеном, выглядит приблизительно так: «Проиграйте войну, которую вы сейчас выигрываете, уйдите на границы 91-го года, примите этническую чистку юго-востока Украины, перепишите свою историю, признайте в пропагандистах, которые называют вас орками и свинособаками, пропагандистах, естественно, я не говорю обо всей Украине, потому что это война между братскими народами, – вот, признайте Галичину от реки до моря, признайте в этих людях – светлых жертв вашей вековой агрессии, посадите всю элиту России как военных преступников, остальных отправьте в лагеря перевоспитания, расчлените Россию, устройте на ее территории кровавую резню.
А потом, если от России что-то останется, мы найдем, что вам предъявить. Причем, все это предлагается россиянам сделать себе самим руками светлых эльфов из оппозиции», – заключила Латынина.
