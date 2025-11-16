Иноагент Латынина: Кто бы мог подумать. Американцы бросают проигравшего войну Зеленского по-вьетнамски
Скандалы и расследования НАБУ на Украине свидетельствуют о том, что американские хозяева убедились: их ручной киевский диктатор Зеленский проигрывает войну.
Об этом либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Абсолютно поворотный момент, который неслучайно совпал с большими проблемами Украины на поле боя. С большими проблемами в Покровске, который де-факто пал. И, что ещё более важно, с прорывом возле Гуляйполя.
Потому что пока все силы были отвлечены на Покровск, когда у вас фронт как тришкин кафтан, когда вы стягиваете и бросаете лучшие силы в Покровск, естественно, у вас рвётся где-то в другом месте.
Как я сказала, абсолютно неслучайно, что этот «идеальный шторм» – серьёзные проблемы на фронте и политическая катастрофа – постигла Зеленского.
Потому что мне кажется, что если это не «красная карточка», то это знак того, что Соединённые Штаты начали Зеленского списывать после того, как Зеленский начал проигрывать войну. Потому что именно США, точнее Госдеп, точнее Демократическая партия контролирует НАБУ», – сказала Латынина.
«Это очень старая игра, в которую играли Соединённые Штаты ещё со времени Южного Вьетнама. Мы тут, знаете, боролись за демократию, но кто же мог ожидать, что, оказывается, это всё так коррумпировано.
И тот человек, на которого мы ставили, оказывается, такой ужасный. Кто бы мог подумать?», – зло иронизировала «отменённая» и на Украине иноагент.
