Иноагент Кох: Проблемы путинской России ещё даже не начинались
Россия может продолжать СВО еще пять лет при сохранении всех западных санкций.
Об этом экс-зампред правительства РФ, внесённый в перечень террористов и экстремистов, Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У России огромный запас прочности. Все серьезные экономисты это признают. Последняя оценка, которую я видел, заключается в том, что Россия при всех этих санкциях может вести войну еще лет пять», – сказал Кох.
По его мнению, у Украины такой возможности нет, поскольку она уже провалилась по таким критическим параметрам как численность армии и энергетика.
Кох считает неубедительным сравнение России с СССР перед его распадом, поскольку рыночная российская экономика очень устойчива.
«Сейчас цена на «Юралз» в некоторые моменты достигает 36 долларов за баррель, а в общем болтается в пределах 55-60 долларов за баррель. Перед крахом СССР цена 10-15 долларов держалась примерно 5 лет.
То есть для того, чтобы Россия рухнула, надо бы было, чтобы эти 36, которые полчаса держатся, а потом отскакивают обратно, чтобы это был максимум, а средняя цена была ниже на протяжении 5 лет. Тогда у путинской России появятся первые проблемы», – рассуждал иноагент.
