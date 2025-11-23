Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может продолжать СВО еще пять лет при сохранении всех западных санкций.

Об этом экс-зампред правительства РФ, внесённый в перечень террористов и экстремистов, Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У России огромный запас прочности. Все серьезные экономисты это признают. Последняя оценка, которую я видел, заключается в том, что Россия при всех этих санкциях может вести войну еще лет пять», – сказал Кох.

По его мнению, у Украины такой возможности нет, поскольку она уже провалилась по таким критическим параметрам как численность армии и энергетика.

Кох считает неубедительным сравнение России с СССР перед его распадом, поскольку рыночная российская экономика очень устойчива.