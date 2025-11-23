Иноагент Кох: Проблемы путинской России ещё даже не начинались

Елена Острякова.  
23.11.2025 17:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 277
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Россия может продолжать СВО еще пять лет при сохранении всех западных санкций.

Об этом экс-зампред правительства РФ, внесённый в перечень террористов и экстремистов, Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У России огромный запас прочности. Все серьезные экономисты это признают. Последняя оценка, которую я видел, заключается в том, что Россия при всех этих санкциях может вести войну еще лет пять», – сказал Кох.

По его мнению, у Украины такой возможности нет, поскольку она уже провалилась по таким критическим параметрам как численность армии и энергетика.

Кох считает неубедительным сравнение России с СССР перед его распадом, поскольку рыночная российская экономика очень устойчива.

«Сейчас цена на «Юралз» в некоторые моменты достигает 36 долларов за баррель, а в общем болтается в пределах 55-60 долларов за баррель. Перед крахом СССР цена 10-15 долларов держалась примерно 5 лет.

То есть для того, чтобы Россия рухнула, надо бы было, чтобы эти 36, которые полчаса держатся, а потом отскакивают обратно, чтобы это был максимум, а средняя цена была ниже на протяжении 5 лет. Тогда у путинской России появятся первые проблемы», – рассуждал иноагент.

