Иноагент Кох: Деиндустриализация Германии – это вклад в «победу Украины»

Елена Острякова.  
17.04.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Германия оказала самую большую в мире помощь Украине.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, аферист и иноагент Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия оказала самую большую в мире помощь Украине. Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер...

«Если по-настоящему посчитать деньги, Германия дала даже больше Америки. Я вам приведу простых два примера, которые никто не считает. В помощь Украине деньги, которые Германия тратит на украинских беженцев, посчитали? Нет. А это 6 млрд в год», – рассуждал Кох.

Особенно тяжело, по его словам, Германии дался отказ от российского газа.

«Отказ от русского газа – это вклад в победу Украины? Это стоило 100 млрд в год. Вынуждены были отказаться от высокой химии. Огромный убыток понесла промышленность. Не только прямой убыток от того, что газ пришлось дороже покупать, но и пришлось некоторые производства закрыть, которые стояли на дешевом русском газе. Производство химических удобрений, пластиков всяких пришлось закрыть», – то ли хвалился, то ли переживал русофоб.

При этом на деньги, выделяемые США, размещались заказы на американских военных заводах, напомнил он.

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