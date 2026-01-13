Среди проживающей за границей русской эмиграции по-прежнему доминирует «имперское сознание», которое не признаёт украинства.

Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил на канале беглого телеведущего-иноагента Евгения Киселёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Среди тех, кто сейчас составляет значительную часть русской эмиграции, особенно те, которые ещё как-то связаны с первым поколением – ты посмотри, сколько там путинистов! Сколько среди этих русских эмигрантов людей, которые аплодировали аннексии Крыма, твоего родного Крыма», – причитал Киселёв.

Коэн поддержал стенания подельника.

«Потому что «единая-неделимая», потому что имперское сознание. Посмотри, сейчас почему-то вдруг всплывают мемуары Деникина – ну провафлили, извини за грубость!

Могли бы тогда договариваться с теми же украинцами за незалежность украинской республики и вместе воевать против большевиков. То же самое на Кавказе, то же самое и с чеченцами», – вещал в ответ Коэн.