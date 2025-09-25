Иноагент Ходорковский: Западные санкции против российской нефти не опасны для Путина

Полный вывод российской нефти с мирового рынка невозможен, и этим никто всерьез не занимается.

Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны с вами понимать: Россия поставляет на глобальный рынок приблизительно 5 млн баррелей нефти в день и еще 2 млн баррелей нефтепродуктов. 7 млн баррелей снять с мирового рынка без шокового роста цены невозможно на сегодняшний день. Это можно сделать в принципе, но к этому должна вести очень серьезная подготовка. Для этого нужно выпускать Иран на рынок, договариваться с саудитами, поднимать цену до 120-150 и раскачивать производство сланцевой нефти в США», – сказал Ходорковский.

По его мнению, к решению проблемы вывода с рынка российской нефти на Западе «никто даже близко не подходит».

«Если это невозможно, все разговоры: «не будем покупать русскую нефть, введем дополнительные санкции на танкера», – все это разговоры в пользу бедных. Это приведет к тому, что еще немного подрежутся нефтяные доходы российского правительства, но вся нефть и газ в федеральном бюджете – в районе 17%. Если подрезать еще на 10 млрд долларов, ничего драматического для Путина в этом не будет», – стенал Ходорковский.

