Иноагент Ходорковский: Западные санкции против российской нефти не опасны для Путина

Полный вывод российской нефти с мирового рынка невозможен, и этим никто всерьез не занимается.

Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны с вами понимать: Россия поставляет на глобальный рынок приблизительно 5 млн баррелей нефти в день и еще 2 млн баррелей нефтепродуктов. 7 млн баррелей снять с мирового рынка без шокового роста цены невозможно на сегодняшний день. Это можно сделать в принципе, но к этому должна вести очень серьезная подготовка. Для этого нужно выпускать Иран на рынок, договариваться с саудитами, поднимать цену до 120-150 и раскачивать производство сланцевой нефти в США», – сказал Ходорковский.

По его мнению, к решению проблемы вывода с рынка российской нефти на Западе «никто даже близко не подходит».