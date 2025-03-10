Иноагент Каспаров верит не в Макрона, а в потомков Гитлера

Елена Острякова.  
10.03.2025 17:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 785
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европа может создать собственные вооруженные силы из страха утратить свою значимость в мире.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа может создать собственные вооруженные силы из страха утратить свою значимость в мире. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У меня есть определенный оптимизм. И не потому, что я верю в смелость Макрона или европейских чиновников. Как действовать они будут – не от смелости, а от страха, что они станут никому не нужными. На самом деле страх, что Европа теряет свою значимость и уходит на обочину истории, фактически хороня ЕС, этот страх может заставить их действовать. Понятно, что страх далеко не лучший двигатель прогресса, но что есть, то есть.

Последние события указывают на то, что Европа пытается искать новый алгоритм сотрудничества. Главная надежда у меня не на Макрона и Стармера, а на новую немецкую администрацию во главе с Мерцем. Есть ощущение, что Германия может сыграть важную роль в формировании нового контура европейской безопасности», – сказал Каспаров.

Иноагент очень надеется на объединение французского ядерного оружия и немецкой оборонной промышленности.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить