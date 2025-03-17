Иноагент Кара-Мурза пожаловался на «истошную» украинскую депутатку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иноагент Владимир Кара-Мурза признался, что после выхода из тюрьмы и депортации в Европу был шокирован тем, что там присутствует тенденция обвинять всех русских.

Об этом он заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В конце февраля меня пригласили выступить на пленарном заседании зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Я выступил, очень хорошая была реакция. И потом, когда я уже сходил с трибуны и возвращался на свое кресло, мне вдруг украинская одна депутатка начала кричать истошным голосом на весь зал: Владимир, не бывает хороших русских, вы все одинаковые, вы все виноваты. Я даже немножко в какое-то оторопение пришел. Тут же подошли другие члены украинской делегации, стали говорить: не обращайте на нее внимания, у нас скоро выборы, у нас есть люди, которые пытаются быть святее папы Римского. Но все равно, когда с чем-то таким сталкиваешься…», – бурчал обиженный Кара-Мурза.

Он сказал, что готов приехать на Украину, но только, если его официально пригласят, видимо, рассчитывая в этом случае на гарантии безопасности.