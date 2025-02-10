Иноагент Чичваркин: Я верю Мишустину

Елена Острякова.  
10.02.2025 16:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин верит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который недавно отчитался о росте ВВП в России на 4,1%.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин верит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который недавно отчитался о росте...

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«Мы уже три года говорим про санкции, которые похожи, с одной стороны, на протекционизм, а с другой – формальную пугалку для русских туристов и лучшей части российского общества, которая пыталась уехать от путинского режима. Продолжая накачивать деньгами путинскую Россию, они подняли ВВП до максимума.

Я не сомневаюсь, что на этот раз Мишустин не соврал, и в России на подъеме стройка, АвтоВАЗ продает машины, жирные российские предприниматели застраивают Дубай и все страны, до которых могут дотянуться. Все хорошо», – сказал Чичваркин.

Он считает, что политика ЕС и глобального Запада потерпела полный провал, потому что не применялись «интеллектуальные меры по борьбе с Россией». В результате Европа «осталась без инвесторов и туристов, цифры изменились критически».

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