«Иначе Россию не остановить – от командиров ВСУ требуют соотношения потерь 1:20

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские командиры должны добиться соотношения потерь один к двадцати, чтобы иметь надежду победить в этой войне.

Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас мы воюем за территории, удерживая посадки или сёла. А мы должны воевать соотношением потерь. Основным критерием эффективности, я думаю, должно быть соотношение потерь.Е сли командир делает соотношение потерь 1 к 20 и выше, то безразлично, он отступил с той лесополосы, или не отступил», – сказал Чмут.

По его мнению, только при таком условии ВСУ снова смогут перейти в контрнаступление.