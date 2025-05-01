«Иначе Россию не остановить – от командиров ВСУ требуют соотношения потерь 1:20

Вадим Москаленко.  
01.05.2025 13:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские командиры должны добиться соотношения потерь один к двадцати, чтобы иметь надежду победить в этой войне.

Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские командиры должны добиться соотношения потерь один к двадцати, чтобы иметь надежду победить в...

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«Сейчас мы воюем за территории, удерживая посадки или сёла. А мы должны воевать соотношением потерь. Основным критерием эффективности, я думаю, должно быть соотношение потерь.Е сли командир делает соотношение потерь 1 к 20 и выше, то безразлично, он отступил с той лесополосы, или не отступил», – сказал Чмут.

По его мнению, только при таком условии ВСУ снова смогут перейти в контрнаступление.

«Ключевая задача – не площадь, ключевая задача – убивать в десятки раз больше противника с сохранением своих людей. И когда мы выйдем к этому индикатору эффективности, потенциально территории не будут играть роль, потому что в какой-то момент наступления начнут останавливаться из-за потери людей.

А потом будем иметь подобные контрнаступательные операции с нашей стороны, как было на Харьковщине, где вы за неделю можете освободить больше, чем за год с меньшими потерями», – мечтал он.

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