«Иначе Россию не остановить – от командиров ВСУ требуют соотношения потерь 1:20
Украинские командиры должны добиться соотношения потерь один к двадцати, чтобы иметь надежду победить в этой войне.
Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы воюем за территории, удерживая посадки или сёла. А мы должны воевать соотношением потерь. Основным критерием эффективности, я думаю, должно быть соотношение потерь.Е сли командир делает соотношение потерь 1 к 20 и выше, то безразлично, он отступил с той лесополосы, или не отступил», – сказал Чмут.
По его мнению, только при таком условии ВСУ снова смогут перейти в контрнаступление.
«Ключевая задача – не площадь, ключевая задача – убивать в десятки раз больше противника с сохранением своих людей. И когда мы выйдем к этому индикатору эффективности, потенциально территории не будут играть роль, потому что в какой-то момент наступления начнут останавливаться из-за потери людей.
А потом будем иметь подобные контрнаступательные операции с нашей стороны, как было на Харьковщине, где вы за неделю можете освободить больше, чем за год с меньшими потерями», – мечтал он.
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