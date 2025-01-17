«Иначе будут теракты»: на Украине требуют от Европы репрессировать «агентов Кремля»

Вадим Москаленко.  
17.01.2025 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Терроризм, Украина


Если страны западного блока не начнут борьбу с «агентами Кремля» на своей территории, Европа может столкнуться с серией терактов. 

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский неонацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если страны западного блока не начнут борьбу с «агентами Кремля» на своей территории, Европа...

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«Появление неизвестных, точнее известных, но пока что непойманных дронов над разными объектами фортовой и аэродромной сети стран Северной и Центральной Европы является признаком того, что российские диверсанты изучают эти объекты с целью подготовки ударных действий. Это могут быть подрывы, поджоги, атаки другого характера, когда будет уничтожаться имущество и техника.

И нашим европейским партнёрам нужно реагировать уже сейчас, а не по факту, после того как это произойдёт. И осознание этой угрозы на этом этапе является эффективным стимулом к решительным действиям, в том числе и контрразведывательного характера, когда будет зачищаться российская агентура», – сказал Михальчишин.

По его мнению, страны западного блока должны использовать опыт Украины для борьбы с «агентами Кремля».

«Такие страны, как Польша, ими буквально нафаршированы. Это тоже нужно учитывать», – добавил националист.

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