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Если страны западного блока не начнут борьбу с «агентами Кремля» на своей территории, Европа может столкнуться с серией терактов.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский неонацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появление неизвестных, точнее известных, но пока что непойманных дронов над разными объектами фортовой и аэродромной сети стран Северной и Центральной Европы является признаком того, что российские диверсанты изучают эти объекты с целью подготовки ударных действий. Это могут быть подрывы, поджоги, атаки другого характера, когда будет уничтожаться имущество и техника. И нашим европейским партнёрам нужно реагировать уже сейчас, а не по факту, после того как это произойдёт. И осознание этой угрозы на этом этапе является эффективным стимулом к решительным действиям, в том числе и контрразведывательного характера, когда будет зачищаться российская агентура», – сказал Михальчишин.

По его мнению, страны западного блока должны использовать опыт Украины для борьбы с «агентами Кремля».