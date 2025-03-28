«Им главное – план срочной эвакуации в случае боевых действий» – укро-дипломат о евроконтингенте
Саммит «коалиции желающих» в Париже показал, что готовность европейцев отправить военный контингент на Украину производит удручающее впечатление.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший постпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я так понимаю, в Париже обсуждались три варианта привлечения вооружённого контингента. Первый предусматривает поддержку со стороны США, и это самый лучший вариант. И как свидетельствовали итоги саммита, я так понимаю, пока это не получается.
Второй вариант – это в случае, если ответственность берут только европейцы, а американская сторона займёт нейтральную позицию.
И третий вариант – когда американская сторона будет выступать против привлечения европейского контингента на Украину. Вот такой складывается сценарий…
Можно собрать ещё 50 стран и рассказывать про «потужный» и непревзойдённый успех саммита, но если преимущественное большинство правительств не готовы пока предоставить свои войска для контингента, то очень сложно ожидать позитивные результаты», – сказал Елисеев.
«На мой взгляд, среднюю температуру по палате «желающих» продемонстрировал греческий лидер. Который, особо не стесняясь, заявил, что есть три условия греческой «потужной» решимости. Первое – то, что введение этих войск возможно после достижения мирного соглашения. Что они будут пребывать на Украине и никоим образом не иметь никакого контакта с российским агрессором.
И третье, очень интересное, это наличие плана и гарантий немедленной эвакуации европейских сил, если начнутся боевые действия. Мне кажется, что как раз эти условия выдвинули и другие наши партнёры», – сокрушался укро-дипломат.
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