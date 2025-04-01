Или становимся цивилизацией, или продолжаем подражать Западу – Дугин

Катя Добрина.  
01.04.2025 18:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


У России есть две модели экономического развития – как государства, создающего аналоги Западной цивилизации, и как государства-цивилизации со своим путем развития.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть две модели экономического развития – как государства, создающего аналоги Западной цивилизации,...

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«Либеральная экономическая теория предполагает, что существует так называемая мировая экономика, которая является субъектом развития. Если в целом идет процесс роста, то все в порядке.

Но это субъект развития единый, глобальный, который предлагает России найти своё место в этой системе и дальше развиваться. Такой подход доминировал до начала СВО. И сегодня никто так не думает», – отметил он.

Дугин видит два варианта экономического развития.

«Мы берём те сферы и направления, которые развиваются на Западе и пытаемся найти им какой-то эквивалент в российской экономике. В итоге мы пытаемся заместить Западную цивилизацию разными способами», – указал философ и пояснил, что государство-цивилизация предусматривает суверенное развитие, а не подражание Западу.

«Не импортозамещать технологии Запада, не следовать за ними в догоняющем развитии, а найти свой собственный путь и выстроить модель движения к своей цели. Этот вопрос, который сейчас обсуждает правительство: одни считают, что достаточно суверенитета на уровне государства, то есть импортозамещения, а другие, что Россия — это государство-цивилизация», – подытожил Дугин.

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