Или становимся цивилизацией, или продолжаем подражать Западу – Дугин

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У России есть две модели экономического развития – как государства, создающего аналоги Западной цивилизации, и как государства-цивилизации со своим путем развития.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либеральная экономическая теория предполагает, что существует так называемая мировая экономика, которая является субъектом развития. Если в целом идет процесс роста, то все в порядке. Но это субъект развития единый, глобальный, который предлагает России найти своё место в этой системе и дальше развиваться. Такой подход доминировал до начала СВО. И сегодня никто так не думает», – отметил он.

Дугин видит два варианта экономического развития.

«Мы берём те сферы и направления, которые развиваются на Западе и пытаемся найти им какой-то эквивалент в российской экономике. В итоге мы пытаемся заместить Западную цивилизацию разными способами», – указал философ и пояснил, что государство-цивилизация предусматривает суверенное развитие, а не подражание Западу.