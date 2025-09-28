«Их цель – антироссийская истерия, диалог им не нужен» – посол РФ в Британии о провокациях НАТО
Если бы натовскому руководству действительно было необходимо прояснить, что происходит в воздушных пространствах стран восточных союзников, оно бы вело себя совсем по-другому.
Об этом в интервью британскому «Channel 4» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нормальный подход – это вступить в диалог с нами и представить факты, это предотвратит будущие инциденты. Я о беспилотниках. Но выбор был другим. Выбор был не в том, чтобы вступать в диалог, а в том, чтобы устроить истерику и сказать – нам нужна совместная оборона, нам нужно готовиться к войне с Россией.
Они не слышат, что мы говорим. Мы вообще не заинтересованы, у нас нет [в странах НАТО] никаких целей», – сказал Келин.
То же самое, по его словам, и с инцидентом в Эстонии.
«Я не знаю, у меня нет фактов, есть заявление Минобороны. Если эстонцы хотят это обсудить, они могут прийти к нам, они наши соседи. Но вместо этого они устраивают истерику и обращаются к НАТО», – отметил посол.
Журналист уточнил, правильно ли он понимает, что для Москвы бессмысленны такие провокации, поскольку они лишь объединяют НАТО против России.
«Насколько я понимаю, НАТО очень сплочено. Ему не нужны внешние импульсы, чтобы снова объединиться. Они всегда говорят, что мы их хотим разделить.
Мы не можем разделить НАТО, у них есть договор, они работают вместе, у них огромное количество комитетов», – отмахнулся Келин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: