Игрушечные модели «Гераней» заставили британскую газету изрыгать яд

Михаил Рябов.  
30.10.2025 14:31
  (Мск) , Москва
Британская газета The Telegraph опубликовала развернутый материал, в котором выражается возмущение продажей в России игрушечных моделей ударных дронов «Герань» (англичане, как и украинцы, упорно именуют их «Шахедами» в память об иранских прототипах).

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», игрушки продаются на маркетплейсах за 350-480 рублей – в них предусмотрена установка петард, имитирующих ударную часть настоящих «Гераней».

«Описываются как «идеальный подарок для юных патриотов и будущих покорителей неба», поскольку, как утверждается, они помогают развивать «координацию, точность и воображение».

Судя по всему, игрушечные шахиды продаются в качестве товара секретным российским подразделением беспилотников «Соколы Сталина», названным в честь элитных летчиков-истребителей советских ВВС времен Второй мировой войны и использующим ту же ностальгическую социалистическую реалистическую образность, что и их исторические аналоги», – говорится в публикации.

Британская газета, закрывающая глаза на работу под свастиками украинских нацистских лагерей для детей, в продаже моделек «Гераней» видит большую проблему.

«Эти игрушки могут быть частью усилий России по милитаризации маленьких детей», – стращает «Телеграф».

