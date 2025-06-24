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23 июня, когда Молдова отмечала 35-летие со дня принятия Декларации о суверенитете, в Кишиневе прошла акция протеста с участием депутатов от Блока социалистов и коммунистов, лидеров партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Политики заявили, что намерены строить предвыборную стратегию на теме борьбы за суверенитет в противовес евроинтеграции PAS и Майи Санду.

Планы оппозиции комментирует директор Института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ Игорь Шорников.

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– Лидер социалистов Игорь Додон сообщил, что ПСРМ начинает национальную кампанию по продвижению идеи суверенитета Молдовы и что стоит подумать о создании Блока суверенистов. Какие перспективы у этого блока?

– Несмотря на громкие заявления лидеров партий и реальные инициативы к объединению со стороны политиков второго порядка, оппозиция остается разрозненной. Трудно представить в одной команде левых, например, Игоря Додона и Марка Ткачука или Владимира Воронина и Ирину Влах.

Оппозиция могла бы сплотиться для победы на парламентских выборах, например, вокруг Александра Стояногло. Но его призыв к консолидации оказался купирован в рамках блока «Альтернатива», ставшего почему-то закрытым клубом для трех небольших партий.

Если оставить все как есть, то режим Санду сфальсифицирует очередные выборы и сохранит власть еще на несколько лет, а ПСРМ и «Альтернатива» получат позорное представительство в парламенте. Позорное, потому что из-за бездействия превратятся в соучастников всего, что будет вытворять PAS в дальнейшем.

Лидерам оппозиции надо осознать, что если они сейчас не снесут этот режим, то политического будущего у них нет.

– На полях ПМЭФ представители молдавской оппозиции говорили с российскими чиновниками о дешевом газе, возобновлении торговли, прямых авиарейсов с Москвой. Похоже, Россия делает ставку на этих политиков, которые могут сформировать к выборам единый фронт. Как вести работу в молдавском информационном поле, которое давно зачищено?

– У партий есть информационные каналы, донести до населения ключевую информацию можно. Да, в Молдове весь теле- и радиоэфир почти полностью зачищен, но люди там и не доверяют телевизору. Агитация должна вестись в ходе живых встреч с избирателями, через уличные акции протеста. Люди должны слышать, какую повестку продвигает оппозиция, и видеть, что этот режим неустойчив, и его конец близок.

Восстановление отношений с Россией – беспроигрышная повестка для оппозиции. Молдова нуждается в евразийских рынках, в доступе к технологиям и дешевым российским ресурсам, в развитии сотрудничества в гуманитарной сфере. Что родила Молдова в период своей независимости в области культуры? Даже группа Zdob și Zdub получила признание, выступая на российских площадках. Все актуальные имена современной молдавской культуры так или иначе связаны с Россией и СССР.

А идея евроинтеграции, обернувшаяся резким обнищанием населения, всех уже достала. Это пустой и бесплодный вчерашний день. Это знамя аутсайдеров. Молдавского избирателя еще искушают европейскими пенсиями, но как поверить в европейское благополучие, когда в ЕС разворачивается военная истерия, когда на фоне нулевого экономического роста там планируют 5% своего ВВП выделять на вооружения?

– Игорь Додон – условно пророссийский политик, который уже подводил Москву. Не получатся ли тут очередные молдавские грабли?

– Игорь Додон – типичный представитель молдавского политикума, когда-то он не оправдал чьих-то ожиданий и может повторить такой кульбит. Поведение большинства молдавских политиков определяется силовыми полями, которые проходят через регион. Сейчас там волю диктуют Брюссель, Лондон и Вашингтон.

Но и из Кишинева видно, что геополитический ветер меняет свое направление и может сдуть в Молдове всю проевропейскую тусовку. Молдавским элитам стоит подумать о своем будущем и будущем страны и, как говорится, встать на правильную сторону истории.