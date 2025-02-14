Идите на любые уступки, иначе Украина вымрет как государство! – иноагент Ходорковский

Украина исчезнет как государство, если война продолжится, и на нее мобилизуют 18-летних. Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эту войну надо заканчивать, потому что ничто не перебивает ситуацию, когда страна теряет будущее, теряет будущее поколение. Мы понимаем, что Украина может продержаться и год, и два еще, и неизвестно, что за это время произойдёт с Путиным, с Кремлём, с Россией, с Трампом – никто этого не знает. Но мы точно знаем, что, если Украине придётся стоять вот так, как она стоит, ещё год-два, то ей придётся за это отдать поколение сегодняшних 17-18-летних. А это может убить страну», – картинно проявлял «заботу» олигарх.

«Этого надо избегать любой ценой, любыми уступками, потому что это тот вопрос, что либо страна останется, либо просто нет будущего, нет людей. Через поколение, из-за того, что нет людей, останется 3 миллиона человек, 5 миллионов человек. Просто старики умрут, новое поколение ни за счет чего не родится. И нет страны. Этого допускать нельзя ни при каких условиях, поэтому войну надо останавливать», – заявил Ходорковский, очевидно, попросту пытающийся встроиться в новую повестку.

Выступление олигарха, очевидно, вызовет ещё большее раздражение среди бандеровцев, где и так давно с подозрением относятся к т.н. «хорошим русским» – бежавшим на Запад либералам.