Поддержка Зеленского украинцами может объясняться только результатом «колониальной дерационализации» сознания.

Об этом на канале Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня тревожит, что больше 80% одобрения поведения Зеленского в «оральном кабинете», но при этом люди не хотят, чтобы их сыновья, отцы умирали, погибали и оставались в черноземе Курской области и на линии фронта.

Говорить, мы одобряем, что делает Зеленский, это как дновременно мамаши, мол, сын звонит: «мама, здесь плохо, не подвозят снаряды, нас прижали со всех сторон, не дают отступить, чтобы нас сохранить». И мамаша говорит: «слушай, ты что, не согласен с президентом? Ему видней, вам там хорошо, это важный обменный пункт, вам там держать, погибать, тебе, сыночек, тоже надо верить нашему президенту». А как иначе?

Да, есть люди, которые не могут сложить два плюс два, я этому охотно верю. Потому что таких идиотов и дураков наплодилось и в моей родной Болгарии, от этого никуда не деться, такова ситуация колониальной дерационализации, которая является системным процессом.

Но чтобы в воюющей стране, в которой преумножаются кладбища, эти страшные кадры, когда машина минутами едет, и это гробовое поле не заканчивается?.. И чтобы продолжали поддерживать именно такое, понимая цену такого типа поведения и отношения?..», – недоумевал Пасков.