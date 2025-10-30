«И что будем делать?»: Украине могут заморозить выделение 140 миллиардов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за ареста экс-главы «Укрэнерго» и креатуры глобалистов Владимира Кудрицкого Киеву грозят проблемы с ЕС.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР от партии соросят «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В отличие от наших граждан, на эти вопросы обращают внимание международные партнеры, от которых сейчас зависит наша судьба. Нравится нам или нет, но если 140 миллиардов сейчас нам денег не дадут, то плана Б у нашей власти нет. Более того, мы просто лошадиными темпами продолжаем популизмом раздавать деньги направо и налево, чтобы как-то держать рейтинг власти», – негодовал укро-политик.

Он предупреждает, что западные партнеры могут посчитать дело Кудрицкого политическим – и решат, что «мы сошли с пути устойчивой демократии, которая следует в ЕС», и заблокируют выделение кредита.

«Мы что будем делать? Вот я, откровенно говоря, не хочу получить ситуацию, где половина бюджета страны, идущая на зарплаты наших учителей и бюджетников, социальные расходы, будет сорвана из-за одного откровенного негодяя», – заявил укро-депутат.

Негодяем он считает близкого к режиму экс-главу минэнерго, а ныне минстра юстиции Германа Галущенко.