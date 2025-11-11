«Гунвор» получил от США отступные за предательство «Лукойла»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Швейцарский нефтяной трейдер «Гунвор» получил мультивалютный кредит на общую сумму 2,395 млрд долларов в американских банках за то, что отказался от покупки зарубежных активов попавшей под санкции российской компании «Лукойл».

Об этом бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это точно рынок, который обусловлен красными ленточками санкций. Правилами, которые вы либо принимаете, либо уходите с площадки. «Не, ребята, тут мы вам не позволим выйти за ленточку. Но вот вам за моральный ущерб. Мы понимаем, что вы хотели. И это было бы здорово, но так поступать неправильно. Это связано с Тимченко, который друг Путина. Ну его нафиг. Давайте вот так обойдемся». Это повсеместно», – сказал Венедиктов.

О своем решении разорвать сделку с «Лукойлом» «Гунвор» сообщил примерно через час после того, как Минфин США заявил о его связях с Россией и отказался выдавать компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, «пока не будет прекращена война в Украине». Действительно, в 2014 году российский миллиардер, личный друг президента РФ Геннадий Тимченко продал свою долю в «Гунворе» за несколько дней до введения против него западных санкций.

Как сообщает американское информагентство «Рейтерс», вчера «Лукойл» объявил форс-мажор на иракском месторождении «Западная Курна-2», поскольку Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью российской компании из-за американских санкций. США попытаются вынудить «Лукойл» продать свою долю в иракском нефтяном месторождении, считают эксперты.

Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов полагает, что в итоге доли «Лукойла» в Тенгизе и Карачаганаке (возможно, и в КТК) также перейдут американским/европейским компаниям с существенным дисконтом.

Ранее «Лукойл» отказался от поставок нефти с каспийских месторождений в порт Баку и начала перевалки в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск.

Среди зарубежных активов «Лукойла» – нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии, доля в НПЗ в Нидерландах, сеть АЗС в ряде стран, а также доли в добывающих проектах в Азербайджане, Ираке, Казахстане, Узбекистане, Египте и других странах. Болгария и Молдова уже заявили об их национализации, а власти Румынии – о выкупе.