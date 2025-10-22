Грядёт катастрофа: все города Украины останутся зимой без света, воды и газа – Гончаренко

Украинская энергетическая инфраструктура выбита до такой степени, что в некоторых областях электричество дают на несколько часов в сутки.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Верховной рады, внесенный в список террористов в РФ, Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Снова бомбили ночью энергетику, все это слышали. У меня простой вопрос: что мы сделали, чтобы защитить нашу энергетику? Это позор, когда из 36 миллиардов гривен, которые были выделены в 2023-2024 годах на защиту энергетики, было использовано только 18! А сколько из них украдено?

У нас уничтожается энергетика. Но не хуже врага ее уничтожает безответственность, беспомощность, коррупция во власти! Это катастрофа!

Нам выбили газовую инфраструктуру очень серьезно. Мы не понимаем, что с отопительным сезоном. Должен уже начаться отопительный сезон, но в квартирах людей холодно», – вещал Гончаренко.

«Посмотрите, что происходит на Черниговщине. Свет есть 3 часа, нет воды, отопление… ничего нет. Скоро вся страна станет как Черниговщина.

Что делается, чтобы это не допустить? Ничего не делается. Профукали полностью подготовку, не защитили объекты нашей инфраструктуры. Энергетиков забирает ТЦК», – добавил укро-депутат.

