Грядёт катастрофа: все города Украины останутся зимой без света, воды и газа – Гончаренко

Украинская энергетическая инфраструктура выбита до такой степени, что в некоторых областях электричество дают на несколько часов в сутки.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Верховной рады, внесенный в список террористов в РФ, Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Снова бомбили ночью энергетику, все это слышали. У меня простой вопрос: что мы сделали, чтобы защитить нашу энергетику? Это позор, когда из 36 миллиардов гривен, которые были выделены в 2023-2024 годах на защиту энергетики, было использовано только 18! А сколько из них украдено? У нас уничтожается энергетика. Но не хуже врага ее уничтожает безответственность, беспомощность, коррупция во власти! Это катастрофа! Нам выбили газовую инфраструктуру очень серьезно. Мы не понимаем, что с отопительным сезоном. Должен уже начаться отопительный сезон, но в квартирах людей холодно», – вещал Гончаренко.