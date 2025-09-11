Грузия накануне выборов: На сцену возвращаются снайперы и «онижедети»

4 октября в Грузии намечены муниципальные выборы. Запад, недовольный отказом Тбилиси открывать второй фронт против России на Кавказе, по-прежнему рассчитывает раскачать ситуацию. Начались первые провокации – беспорядки, устроенные оппозицией у предвыборного штаба действующего мэра столицы от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе. По данным местных властей, к этой акции оказался причастен и посол Германии.

Ситуацию для «ПолитНавигатора» прокомментировал генсек партии «Солидарность во имя мира» Темур Пипия. Политик уверен: саакашисты специально пришли к штабу, провоцируя жёсткие действия полиции для картинки, которая теперь используется прозападной пропагандой.

«Оппозиция потеряла лицо, она не пользуется авторитетом среди населения. А теперь у них есть, о чём говорить – якобы правящая партия вышла за рамки Конституции. То есть, они довольно эффективно используют этот случай для консолидации своих избирателей. Конкретно я не могу сказать, что в акции, которая была разогнана, участвовал посол ФРГ, но в общем представители стран ЕС, в том числе и Германии, влияют на политические процессы в Грузии, они открыто поддерживают прозападную оппозицию. В последние годы они часто принимали участие в акциях оппозиции и, помимо моральной поддержки, оказывают еще и финансовую, наверняка будут оказывать и дальше. На фоне социального кризиса в стране всё может произойти. Может произойти провокация с летальным исходом, могут быть попытки дестабилизации не только в столице, но и в регионах, чтобы аргументировать главную свою пропагандистскую составляющую – представить «Грузинскую мечту» в качестве антинародной и нелегитимной силы. Это даст им новый стимул для мобилизации своих сторонников с целью вызвать беспорядки в стране. И подобный сценарий вполне реален сразу после даты местных выборов. Раз такая угроза реванша есть, призываю организаторов избирательной кампании со стороны «Грузинской мечты» действовать умно, ответственно. Страна входит в опасный период, когда все шаги власти должны быть хладнокровными. Тем более, что оппозиция проигрывает не только выборы, но и политическое противостояние».

Руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе также допускает «непредвиденные события»: