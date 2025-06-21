Грузинский политик о ПМЭФ: Россия вернула себе глобальное влияние

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Все попытки изолировать Россию провалились, что осознаётся сейчас всеми игроками на международной арене. Россия по-прежнему оказывает глобальное влияние на политические процессы по формированию нового миропорядка. Еще одним доказательством стал прошедший Петербургский международный экономический форум.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

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«Несмотря на многочисленные санкции, мы видим, что Россия развивается, экономика её развивается. На Западе думали, что Россия развалится, а внутренние проблемы не дадут ей довести СВО до конца. Так что Петербургский форум показывает, насколько большое влияние Россия оказывает на мировую экономику, и количество гостей, которые приехали, доказывает всё сказанное мной», – сказал политик.

Он пояснил, почему иностранные участники ехали на ПМЭФ.

«Так как понимают, что у России большие перспективы, и она единственная страна гарант стабильности не только в регионе, но и во всём мире. Многие убедились в необходимости налаживания с Москвой добрососедских отношений, так как осознали, что без неё международная экономика не сможет встать на ноги. И тот надвигающийся глобальный кризис, вызванной деятельностью дряхлеющего гегемона в лице Вашингтона, способна нивелировать и использовать для создания новой мировой системы отношений, опять-таки, только Россия. Она начинает вести за собой многие страны, а её мощь и поддержка растут с каждым днём».