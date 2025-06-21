Грузинский политик о ПМЭФ: Россия вернула себе глобальное влияние

Айнур Курманов.  
21.06.2025 23:27
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Все попытки изолировать Россию провалились, что осознаётся сейчас всеми игроками на международной арене. Россия по-прежнему оказывает глобальное влияние на политические процессы по формированию нового миропорядка. Еще одним доказательством стал прошедший Петербургский международный экономический форум.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Все попытки изолировать Россию провалились, что осознаётся сейчас всеми игроками на международной арене. Россия...

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«Несмотря на многочисленные санкции, мы видим, что Россия развивается, экономика её развивается. На Западе думали, что Россия развалится, а внутренние проблемы не дадут ей довести СВО до конца. Так что Петербургский форум показывает, насколько большое влияние Россия оказывает на мировую экономику, и количество гостей, которые приехали, доказывает всё сказанное мной», – сказал политик.

Он пояснил, почему иностранные участники ехали на ПМЭФ.

«Так как понимают, что у России большие перспективы, и она единственная страна гарант стабильности не только в регионе, но и во всём мире. Многие убедились в необходимости налаживания с Москвой добрососедских отношений, так как осознали, что без неё международная экономика не сможет встать на ноги. И тот надвигающийся глобальный кризис, вызванной деятельностью дряхлеющего гегемона в лице Вашингтона, способна нивелировать и использовать для создания новой мировой системы отношений, опять-таки, только Россия. Она начинает вести за собой многие страны, а её мощь и поддержка растут с каждым днём».

«Мы видим полный провал блокады. Происходит обратный процесс, так как Россия возвратила себе авторитет мирового лидера и глобальное влияние.

Планы так называемых «западных партнёров» по изоляции и разделению России полностью провалились. Сначала они надеялись победить её на поле боя, как видим, этого не произошло.

Затем они надеялись раскачать ситуацию внутри самой России, организовав майдан и расчленив державу, но этого не случилось.

А сейчас даже они приходят к стадии принятия своего поражения в этом противостоянии, и ряд из них начинают искать подходы к восстановлению отношений. Ведь уже всем становится понятным, что без России новый глобальный миропорядок невозможен», – заключил Жгенти.

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