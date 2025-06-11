Грустные итоги: Bloomberg узнал, что в проекте заявления саммита НАТО забыты все прежние обещания Украине

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Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что в заявлении предстоящего саммита НАТО отсутствуют упоминания о перспективе вступления Украины в альянс. Притом, что традиционно этот вопрос «занимал видное место на предыдущих саммитах», отмечает агентство.

Этот проект, вероятно, претерпевает изменения до окончательного утверждения на встрече в Гааге, отмечает Блумберг.

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Одностраничная декларация сосредоточена исключительно на оборонных расходах, что резко контрастирует с прошлогодним заявлением, которое имело более 5000 слов и содержало обещание долгосрочной поддержки безопасности Украины.

«Страны НАТО возьмут на себя обязательство к 2032 году выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные потребности, а также еще 1,5% на защиту инфраструктуры, защиту сетей и обеспечение гражданской готовности, достигнув порога в 5%, на котором настаивают США», – говорится в статье.

Североатлантический альянс также предложит постепенное устранение барьеров в торговле оборонной продукцией – это отмечено в предыдущем проекте декларации саммита.

Не фигурирует в проекте декларации саммита НАТО и прошлогоднее обязательство дать Украине в 40 млрд. доларов военной помощи. Вычеркнуто и обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности, в отличие от прошлогоднего заявления.

Кроме того, там не упоминается, что Россия – «агрессор» в отношении Украины (хотя осталось про «угрозу евроатлантической безопасности»).

Также нет упоминания о Китае, который ранее был обозначен странами НАТО как «решающий пособник» вторжения России в Украину.

Интересно, что ранее глава МИД Украины Сибига заявлял, что на саммите будет присутствовать Зеленский. Затем на Банковой заявили, что Зеленский, дескать, получил приглашение, но еще не решил, ответить ли на него согласием.

При этом украинские критики Зеленского сомневаются, что в Киев вообще уходило такое приглашение, ведь Трамп не хочет видеть там украинского правителя.

«Краткий формат заявления и самого саммита, который будет включать ужин с королем Нидерландов и только одну рабочую сессию, посвященную оборонным расходам, направлены на ограничение потенциальных публичных споров между президентом США Дональдом Трампом и другими союзниками», – говорится в публикации.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сконцентрировал саммит на том, чтобы достичь результата, приемлемого для Трампа, в форме договоренности между странами-членами Альянса выделять не менее 5% ВВП на оборону.

Предыдущий проект декларации подтверждает обязательство союзников по коллективной обороне: нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех, а союзники будут соответственно реагировать.

Ранее Трамп уже вызвал волнение среди стран НАТО, предположив, что США могут не защищать союзников, которые не достигнут согласованного уровня оборонных расходов.