«Гренландия важнее» – Дания заберёт у Киева F-16?

Максим Столяров.  
20.01.2026 23:42
На фоне обострения ситуации вокруг Гренландии переданные Данией истребители F-16 могут быть возвращены первоначальному владельцу для защиты острова от американских посягательств.

Об этом сообщают скандинавские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, всего Дания передала Украине шесть истребителей, причем, официально разрешила бить из них по международно признанной территории России. Однако это были старые машины времен «холодной войны», которые в самой Дании в последние годы заменялись на более современные F-35.

В будущем ожидалась поставка Киеву еще тринадцати истребителей. Буквально накануне последние «старички» F-16 были списаны датчанами после примерно 40 лет службы.

Но теперь, вероятно, решение отменят. Истребители, которые выжили на Украине с ноября 2024 года, в новой обстановке понадобились Копенгагену и могут быть истребованы обратно – уже для сдерживания аппетитов Дональда Трампа.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

