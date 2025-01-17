Гренландия нужна США и НАТО, чтобы блокировать РФ выход в Атлантику
Польша не будет против присоединения Гренландии к США.
Об этом, хотя и с некоторыми оговорками, заявил замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы справедливо отмечают, что присутствие военно-морского флота там необходимо, потому что единственный реалистичный способ для России попасть в Атлантический океан через этот участок вод. Нам нужно лучше контролировать ситуацию», – сказал Бартошевский.
Он считает, что ход Второй мировой войны переломился, когда контроль над Гренландией перешел от Германии к союзникам.
«Я не думаю, что нужно присоединять Гренландию к США, но это должны решать граждане Гренландии и Дании, которые должны проголосовать. Часто бывает, что президент Трамп говорит что-то возмутительное, а через какое-то время понимаешь, что в этом есть логика», – сказал Бартошевский.
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