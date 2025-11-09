Греция мечтает нагадить Турции, чтобы стать «точкой входа» для Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для США имеет смысл рассматривать Грецию как точку входа в Европу для американского СПГ.

Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень рад, что мы воплощаем это видение в жизнь. Мы приняли историческое решение отказаться от российского газа. Наш регион, юго-восточная Европа, – это последний уголок Европы, который все еще импортирует российский трубопроводный газ. Но это не будет продолжаться», – вещал Мицотакис.

Украина уже подписала соглашение о поставках газа из США до 2050 года через греческие терминалы и систему газопроводов «Вертикальный коридор». Ее поддерживают Болгария и Молдова. Однако Венгрия и Словакия рассчитывают продолжать потреблять более дешевый российский газ из «Турецкого потока».