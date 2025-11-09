Греция мечтает нагадить Турции, чтобы стать «точкой входа» для Трампа

Елена Острякова.  
09.11.2025 17:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 360
 
Газ, Греция, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


Для США имеет смысл рассматривать Грецию как точку входа в Европу для американского СПГ.

Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для США имеет смысл рассматривать Грецию как точку входа в Европу для американского СПГ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я очень рад, что мы воплощаем это видение в жизнь. Мы приняли историческое решение отказаться от российского газа. Наш регион, юго-восточная Европа, – это последний уголок Европы, который все еще импортирует российский трубопроводный газ. Но это не будет продолжаться», – вещал Мицотакис.

Украина уже подписала соглашение о поставках газа из США до 2050 года через греческие терминалы и систему газопроводов «Вертикальный коридор». Ее поддерживают Болгария и Молдова. Однако Венгрия и Словакия рассчитывают продолжать потреблять более дешевый российский газ из «Турецкого потока».

«Запрет на российский газ открывает большие возможности для пересмотра энергетической карты юго-восточной Европы. Я считаю, что этот запрет должен быть введен в действие. Это послание моим европейским коллегам. Мы не можем допустить, чтобы русский газ попадал в Европу через Турцию. В таком случае все эти инициативы будут напрасными.

Мы абсолютно готовы помочь в этом, используя «Вертикальный коридор», по которому американский СПГ будет поступать из Греции на север Болгарии, Румынию, Молдову, Украину, Венгрию и Словакию. Греция – естественная точка входа для американского СПГ, чтобы заменить российский газ в регионе», – призывал Мицотакис.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить