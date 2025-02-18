«Гражданская война и потеря всего Левобережья» – Арестович назвал худший сценарий для Украины и предложил «лучший»

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если украинское руководство не согласится с предложенным Россией и США мирным планом, дело может привести к гражданской войне.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинское руководство не согласится с предложенным Россией и США мирным планом, дело может...

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«Самый негативный сценарий для Украины выглядит так – мы начинаем воевать с Трампом, он прекращает поддержку, у нас рушится линия фронта, и озверевшие от крови солдаты делают военный Майдан, и сносят Зеленского.

Россияне этим всем пользуются, и захватывают большую часть Левобережья – Полтаву, Харьков, Запорожье. Или вплотную к ним подходят. У нас катастрофа. Залужный срочно прилетает, залазит на броневик, говорит что так дальше нельзя, правительство национального спасения, фиксируем убытки.

А может быть ещё хуже – даже прилёт Залужного ничего не даст, потому что ситуация дойдёт до такой степени, что мы впадаем в Руину и прямую гражданскую войну, атаманщину.

Нас никто не будет стабилизировать, кроме россиян, никто никакие западные войска сюда не перебросит, у Залужного не хватит авторитета, или накал страстей может быть такой. И тогда катастрофа, гражданская война. Это вариант не такой уж маловероятный», – сказал Арестович.

«Лучший вариант выглядит так – мы говорим, что окей, мы проиграли, фиксируем убытки, не надо на нас давить, ничего навязывать, давайте конструктивно договоримся и перейдём к реальному медленному восстановлению страны. Других вариантов нет, это самый лучший. Всё очень плохо, вы даже не представляете, насколько», – добавил он.

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