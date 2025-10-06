Не только границы 1991 года, но и возвращение Мариуполя с Мелитополем являются недостижимой мечтой для Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

