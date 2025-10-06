Границы 91-го – это тупиковая иллюзия, а 2022-го – мечта, – прозрение львовского нацика
Не только границы 1991 года, но и возвращение Мариуполя с Мелитополем являются недостижимой мечтой для Украины.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас на первом месте, и вся социология последнего года показывает, что потолком вообще ожиданий, желаний, даже мечтаний людей является хотя бы отмотать до 2022 года. Сейчас это треть общества. И эта позиция всегда является лидером во всех социологиях последних лет. То есть мечта, хотя бы, к 2022 году вернуться, то есть согласие на минус Крым и согласие на минус ОРДЛО. В обществе оно уже более-менее устаканено, плюс-минус 30-33% по всем социологиям последнего года.
Почти столько же – 25-28% – это даже не мечта, а иллюзия о границах 91-го года. Это вообще наиболее тупиковая, токсичная опция, которая, честно говоря, заслоняет здравое, потому что о границах 91-го года в таких условиях может говорить лишь отчаянный мечтатель.
Опция рабочая, американская, была до закрытия темы прекращения войны, то есть заморозка по линии фронта — это 99% окончаний всех войн. Мировая практика свидетельствует лишь о заморозке. Она есть на уровне 21% готовности в обществе. И значительная часть, то есть каждый пятый, хоть сейчас бы, это остановил понимая, что другие цели недостижимы», – заявил Дроздов.
