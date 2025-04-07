Грабеж по частям: что означают вбросы о готовности ЕС частично разморозить российские активы

Сергей Рыжов.  
07.04.2025 11:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, ЗВР, Политика, Россия, Санкции, Финансы


Европа якобы намерена  разморозить часть российских активов. Процессом займется бельгийский депозитарий Euroclear. Разрешение на это депозитарию выдало казначейство Бельгии.

Документ допускает выплаты со счетов типа «С» россиянам и подконтрольным им компаниям, которые юридически считаются нерезидентами.

Европа якобы намерена  разморозить часть российских активов. Процессом займется бельгийский депозитарий Euroclear. Разрешение на...

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По данным российского делового издания «Ведомости», за счет разморозки Euroclear намерен возместить ущерб тем инвесторам, чьи средства пострадали от российских контрсанкций против ЕС.

В письме, которое попало в распоряжение издания, размер разблокированных сумм не приводится.

«Ведомости» пишут, что, по сути, произойдет «обмен» замороженными активами между российским Национальным расчетным депозитарием и Euroclear:

«НРД списал со счета типа С Euroclear денежные средства иностранных инвесторов и выплатил российским инвесторам. Теперь же бельгийский регулятор разрешил компенсировать эти средства иностранцам за счет аналогичных средств НРД, замороженных в Euroclear. По сути, данное решение не затрагивает интересы российских инвесторов, а речь идет об обмене активами. То есть российским инвесторам эти активы выплачены здесь, а иностранным они теперь компенсируются Euroclear в Европе», – говорится в материале.

Российские финансовые эксперты расценивают перспективу разморозки части российских активов в Европе как «важный политический сигнал Москве от Евросоюза о том, что идет проработка механизмов хотя бы частичного снятия санкций с России в случае, если все-таки сделка по деэскалации будет реализована».

Ранее в ЕС говорили, что это невозможно. В частности, глава Европейского совета Антониу Кошта называл причиной то, что под доходы от замороженных активов РФ Киеву выданы кредиты G7.

По словам главы Евросовета, замороженные средства обеспечивают займы, выданные Киеву странами G7, включая ЕС, США, Канаду и Японию. Брюссель не намерен ослаблять эту финансовую поддержку.

Пока что российские официалы никак не реагируют на подобные вбросы. Очевидно, оставляя себе поле для риторического  маневра. Ведь, если сделка с Трампом все же выгорит, частичный фактический отказ от замороженных ЗВР будет выгядеть, как компромисс со стороны Москвы и своего рода плата за разблокировку процесса снятия санкций А если сделка не состоится, тогда судьба ЗВР по прежнему останется разменной монетой в жестком торге.

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