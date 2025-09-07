«Готовьтесь осваивать паромы» – в Киеве ждут ударов по всем мостам через Днепр

Россия начала систематическое уничтожение тыловой украинской логистики, и скоро очередь может дойти до мостов через Днепр.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

С 2025 года это война не только дронов, но и контроль за логистикой . Никаких мясных штурмов сейчас нет, идут попытки окружения с трёх сторон, взятия под огневой контроль логистических путей, а дальше – выдавливание наших военнослужащих в укрепрайонах. Поэтому такого, как было в Бахмуте, сейчас уже нет», – сказал Стариков.

«Своими ударами противник пытается разрушить предприятия ВПК, крупные железнодорожные узлы… и мосты. Это означает, что идёт ограждение будущего театра военных действий, выбивание логистики.

Также он напомнил, что недавно произошёл удар по политическому центру принятия решений – зданию Кабмина в Киеве, а также по мостам через Днепр.

«А ведь ещё есть мосты через Днепр в Днепре [Днепропетровске], Запорожье, Киеве. Если выбьют все мосты, я не смогу физически передислоцироваться на правую сторону.

Будем пользовать паромами, и к этому нужно готовиться, чтобы обеспечивать перемещение населения и грузов, особенно военных», – добавил он.