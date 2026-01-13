«Готовится закручивание гаек» – Зе-Рада едва не провалила отставку Малюка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада чуть не провалила голосования за отставку главы СБУ Василия Малюка.

Рассмотрение этого вопроса было перенесено на конец заседания, но главный СБУшник всё равно не явился, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сначала украинский парламент рассмотрел отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины, на которой он пробыл всего полгода. Его увольнение одобрили 265 депутатов.

Затем 270 голосами проголосовали за отставку Михаила Фёдорова с должности министра цифровой трансформации Украины.

И лишь затем перешли к вопросу об отставке главы СБУ Василия Малюка, который так и не явился на заседание. Часть депутатов попытались воспользоваться его отсутствием и отменить голосование, но им не позволили.

При этом, все выступающие депутаты отметили «большие успехи» Малюка в виде организованных в России терактов, и назвали «лучшим главой в истории СБУ».

«Я думаю, что все в этом зале абсолютно едины в том, что Василий Малюк – это наш герой, это Герой Украины, это человек, который достойно защищал и защищает Украину, и валит врага всеми силами, которые у него есть», – распиналась глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Малюк эти годы плел паутину, в которой уничтожался украинский враг и внутри страны, и снаружи. В это время Банковая продолжает плести паутину интриганства, давления на оппозицию. Зеленский не предоставил ни одного аргумента, почему ему взбрело в голову сегодня уволить эффективного главу СБУ! На самом деле мы понимаем, что происходит. Власть готовится к выборам и планирует, у нас чтобы было две СБУ: одна и дальше уничтожала врага, а вторая станет наружкой, продолжит давление на оппозицию. И у нас уже есть информация о подготовке новых кейсов, как закручивать гайки», – возмущалась депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко.

В итоге, голосование едва не провалили: удалось набрать всего 235 голосов из необходимых 224. Тем не менее, решение об отставке было принято.