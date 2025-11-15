Готовится охват и падение Гуляйполя – киевский политолог

ВС РФ за неделю совершили стремительный рывок, и теперь Гуляйполе в Запорожской области рискует оказаться в полуохвате.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Динамика войны на этой неделе была очень нехорошей и очень тяжёлой. За последние несколько месяцев был поставлен антирекорд по захвату Россией территорий Украины – 149 километров. Главные продвижение, конечно, Гуляйполе. Запорожско-днепропетровское направление. Российские войска вышли на расстояние 3-4 км с востока и северо-востока к Гуляйполю. Также, скорее всего, перерезали ключевую дорогу на Покровск в районе села Даниловка. Ситуация там быстро ухудшается.

За неделю прошли от 7 до 10 км территорий – по меркам нынешней войны это большие расстояния. Главные территориальные потери идут западнее Великой Новосёловки и в районе Гуляйполя. Существует риск того, что если российская армия продвинется дальше, она сможет полуохватить Гуляйполе, и город может пасть», – тревожился Бортник.