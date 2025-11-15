Готовится охват и падение Гуляйполя – киевский политолог
ВС РФ за неделю совершили стремительный рывок, и теперь Гуляйполе в Запорожской области рискует оказаться в полуохвате.
Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Динамика войны на этой неделе была очень нехорошей и очень тяжёлой. За последние несколько месяцев был поставлен антирекорд по захвату Россией территорий Украины – 149 километров. Главные продвижение, конечно, Гуляйполе. Запорожско-днепропетровское направление. Российские войска вышли на расстояние 3-4 км с востока и северо-востока к Гуляйполю. Также, скорее всего, перерезали ключевую дорогу на Покровск в районе села Даниловка. Ситуация там быстро ухудшается.
За неделю прошли от 7 до 10 км территорий – по меркам нынешней войны это большие расстояния. Главные территориальные потери идут западнее Великой Новосёловки и в районе Гуляйполя. Существует риск того, что если российская армия продвинется дальше, она сможет полуохватить Гуляйполе, и город может пасть», – тревожился Бортник.
«Серьёзных укреплений именно с севера и северо-востока на этом направлении не успели построить. Да, там есть линия укреплений по линии населённых пунктов Варваровка, Прилуки, Доброполье, Новое Запорожье, западнее их на возвышенностях есть укрепления. Но выдержит ли эта линия? С учётом того, как быстро пал Успеновский укрепрайон», – добавил укро-политолог.
