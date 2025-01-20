Госпиталей бундесвера не хватит в случае войны – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Медицина, Россия


В случае войны с Россией Германия понесет огромное количество потерь.

Об этом в эфире телеканала BR24 заявил замкомандующего оперативным командованием Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае войны с Россией Германия понесет огромное количество потерь. Об этом в эфире...

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«Прежде всего, в плане медицинского обслуживания в случае конфликта, то есть фактически войны, мы рассчитываем, что нам придется столкнуться с гораздо большим количеством раненых и погибших, чем нам пришлось оплакивать в ходе боевых действий, чем когда-либо было в Афганистане или Мали.

Мы говорим о совершенно разных цифрах, и одних только госпиталей бундесвера будет недостаточно для оказания реальной медицинской помощи военнослужащим бундесвера и союзникам, потому что большая часть врачей и медперсонала будет на передовой. Это означает, что мы зависим даже сейчас в мирное время, но гораздо больше в условиях кризиса конфликта, от функционирующей системы гражданского и военного здравоохранения.

И это тоже уже является предметом размышлений, а также отчасти учений, чтобы подготовиться к этому. В конце концов, это тоже касается того, что врачи должны уметь справляться с типами травм, которые иначе не появлялись бы в больнице каждый день, то есть взрывные, огнестрельные ранения», – заявил Бодеманн.

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