Госдеп просят вывести Украину из-под трехмесячной заморозки помощи зарубежным странам

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Британская Financial Times пишет, со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении издания, и заявления людей, осведомленных о ситуации, что американские дипломаты обратились со срочной просьбой в Госдеп об исключении программ, связанных с Украиной, с 90-дневной заморозки иностранной помощи и приказов об остановке работ, выданных госсекретарем Марко Рубио.

Как отмечается в материале, дипломаты из Бюро европейских и евразийских дел Госдепартамента, ссылаясь на соображения национальной безопасности, призвали Рубио полностью освободить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине от действия этого решения, вступившего в силу сразу после объявления в пятницу.

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«В настоящее время мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос — полностью или частично — но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы», — говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам выдающего американские гранты агентства USAID в Украине в субботу, утверждает издание.

Заморозка, которая займет около трех месяцев, оставляет в подвешенном состоянии судьбу сотен контрактов США в мире на сумму более 70 млрд долларов.

Чиновники и сотрудники грантовых НПО на Украине предупредили, что такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, находятся под угрозой из-за решения администрации Трампа заморозить иностранную помощь.

Впрочем, украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил FT, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке.

«Военная помощь Украине остается нетронутой, — сказал он. — По крайней мере, на данный момент она определенно не является частью этой 90-дневной заморозки».

Отмечается, что еще днем в субботу USAID на Украине временно воздерживалась от выдачи приказов об остановке выдачи помощи, пока просьба об исключении Киева из приказа Госдепа находится на рассмотрении.

В то же время агентство попросило сотрудников оценить программы и найти способы более четко продемонстрировать их вклад в реализацию директивы госсекретаря по укреплению безопасности и процветанию США.

Однако уже в субботу вечером в Киеве некоторые организации начали получать приказы об остановке работ, добавляет FT

Один из таких приказов, предоставленный FT одной из организаций, обязывает подрядчика: «Немедленно прекратить работу по контракту/заданию USAID/Украина».

В документе указано, что работы не могут быть возобновлены без письменного уведомления контрактного офицера об отмене приказа.

Госдепартамент, USAID и посольство США в Киеве пока не комментируют ситуацию.