Горькое признание в украинском эфире: Мы проигрываем войну на фронте и в тылу 

Украинская власть совершает ряд действий, которые ведут к поражению в войне с Россией.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил бывший шеф-редактор сайта «Фокус» Михаил Багинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем центральная власть пытается подминать под себя местную власть? Разве центральная власть показала какие-то особенные успехи на своём уровне? К чему попытки задавить инициативу по тем же дронам? Зачем хотят, чтобы подразделения закупали дроны у определённых производителей [связанных с властью]? То есть у нас централизация ведёт к снижению доверия и к увеличению коррупции. И мне кажется, это одна из основных причин, почему мы эту войну проигрываем», – сказал он.

По мнению укро-журналиста, в стране выстроена якобы абсолютно противоестественная для украинцев система.

«И самое главное – сейчас совершенно непонятно, как это можно исправить без обрушения всего», – сокрушался эксперт.

Он говорит, что власть фактически шантажирует людей, создавая ситуацию, которой пытается показать, что без нас здесь все развалится.