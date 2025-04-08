Киев не будет соблюдать никакие договоренности с Россией, что подтверждалось не раз за более чем 30 лет отношений. Перемирие обеспечат лишь успехи наших бойцов, а мир – санитарная зона вдоль границы на большую глубину.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев фактически не участник договорного процесса, и мы так и не услышали, что он на себя что-то берёт. Кто договорился не наносить удары по энергосистеме? Русские с американцами. Киев ничего по этому поводу не сказал конкретно и продолжает соответствующим образом действовать, нанося удары по нашим объектам. Причем в последнее время долетало очень далеко, до Саранска и прочих глубинных территорий. И удары наносились не только по энергосистеме, но и продолжается атака по объектам нашей оборонной промышленности, и жилые застройки страдают. А уж о приграничье, наверное, нет смысла говорить. В Курске пара населенных пунктов остались за ними, где они жёстко вгрызлись в землю и обороняются. Параллельно бьют по Брянщине, по Белгородчине. Причём бьют по гражданским», – отметил эксперт.

Перемирие будет обеспечено победными действиями наших военных, которые активно продавливают оборону противника и стремятся идти вперёд.