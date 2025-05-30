Голливуду предложили снять фильм о «потоплении крейсера Москва»
Общественное мнение в США уверено, что Украина проигрывает.
Об этом старший советник американо-украинской общественной организации «Разом» Мелинда Харинг заявила на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Куда бы вы ни пошли в США, везде говорят, что Украина проигрывает, а Россия побеждает. И Украине уже пора сдаться и подписать эти проклятые бумаги. Это очень сложно опровергнуть», – сказала Харинг.
Она предложили украинцам участвовать в американских подкастах, привлекать влиятельных людей, чтобы все США узнали «о чуде, которое Украина совершила на Черном море».
«Чего действительно не хватает, так это Голливуда. Голливуд, почему до сих пор нет фильма? Потопление «Москвы» – это большая драматическая история. Вы, ребята, сделали это с двумя «Нептунами», и мир сказал: кто же эти украинцы. Вы привлекли наше внимание. Я бы с удовольствием посмотрела, как «Голливуд» снимает об этом», – вещала Харинг.
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