Голливуду предложили снять фильм о «потоплении крейсера Москва»

Елена Острякова.  
30.05.2025 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 253
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Общественное мнение в США уверено, что Украина проигрывает.

Об этом старший советник американо-украинской общественной организации «Разом» Мелинда Харинг заявила на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Общественное мнение в США уверено, что Украина проигрывает. Об этом старший советник американо-украинской общественной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Куда бы вы ни пошли в США, везде говорят, что Украина проигрывает, а Россия побеждает. И Украине уже пора сдаться и подписать эти проклятые бумаги. Это очень сложно опровергнуть», – сказала Харинг.

Она предложили украинцам участвовать в американских подкастах, привлекать влиятельных людей, чтобы все США узнали «о чуде, которое Украина совершила на Черном море».

«Чего действительно не хватает, так это Голливуда. Голливуд, почему до сих пор нет фильма? Потопление «Москвы» – это большая драматическая история. Вы, ребята, сделали это с двумя «Нептунами», и мир сказал: кто же эти украинцы. Вы привлекли наше внимание. Я бы с удовольствием посмотрела, как «Голливуд» снимает об этом», – вещала Харинг.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить