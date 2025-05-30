Голливуду предложили снять фильм о «потоплении крейсера Москва»

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Общественное мнение в США уверено, что Украина проигрывает.

Об этом старший советник американо-украинской общественной организации «Разом» Мелинда Харинг заявила на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда бы вы ни пошли в США, везде говорят, что Украина проигрывает, а Россия побеждает. И Украине уже пора сдаться и подписать эти проклятые бумаги. Это очень сложно опровергнуть», – сказала Харинг.

Она предложили украинцам участвовать в американских подкастах, привлекать влиятельных людей, чтобы все США узнали «о чуде, которое Украина совершила на Черном море».