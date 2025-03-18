Глубокий кризис военного кораблестроения в США. Догнать Китай уже нереально

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Американское военное кораблестроение долгое время являлось одним из столпов мощи и влияния США на мировой арене. Однако последние годы вскрыли ряд серьезных проблем в этой отрасли, которые угрожают как оперативной готовности ВМС США, так и национальной безопасности.

По мнению новой администрации США, команда Байдена была настолько помешана на прокси-войне с Россией, на ЛГБТ-повесточке, на прочих бессмысленных затратах из госбюджета, что военное кораблестроение в США перестало быть конкурентным на фоне новых вызовов доминированию Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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В этой связи на прошлой неделе в Конгрессе США прошли полуторачасовые слушания, на которых выступили военно-морские чиновники и аналитики: др. Бретт Сидл (помощник секретаря по исследованиям, разработкам и закупкам для ВМС), др. Эрик Лабс (главный аналитик ВМС и Вооружений), мисс Шелби Оукли (директор по контрактам и закупкам в целях нацбезопасности правительства США), а также Рональд О’ Рурк (аналитик в области ВМС исследовательской службы Конгресса).

Американские СМИ клевещут, что слушания в Конгрессе проводились по инициативе Департамента государственной эффективности, возглавляемой неуемным Илоном Маском.

Все эти мощные деятели постарались донести тревоги, вызовы и методы их решения до членов Конгресса, причем первый из ораторов попытался позолотить пилюлю, исполнив ритуальный танец с песней «Мы самые сильные, умные и богатые, и у нас самое лучшее оружие».

Если отжать духоподъемную воду, то выжимка из речей экспертов гласит, что на пути американского военного кораблестроения на пути к процветанию главными препятствиями выступают: 1) Перегрузка производственных мощностей; 2) Непомерные расходы на строительство и обслуживание; 3) Нехватка рабочей силы и квалифицированных специалистов; 4) Проблемы с проектированием и тестированием; 5) Проблемы с долгосрочным планированием.

По неясным причинам эксперты постеснялись упомянуть ещё об одном труднопреодолимом препятствии, а именно: 6) Утрата отраслью многих критически важных компетенций.

Если проигнорировать важное надувание щек экспертами, то вкратце рецепт лечения отрасли можно передать несколькими словами: надо инвестировать в отрасль, строить новые верфи, изношенные — ремонтировать, осваивать новые компетенции и привлекать специалистов в военное кораблестроение.

Но есть нюанс. Произошедшая три года назад трагедия с флагманом ЧФ ракетным крейсером «Москва» заставила морские державы пересмотреть отношение к кораблям тяжелого класса, для которых возникла новая угроза — гиперзвуковое ракетное вооружение. Потеря даже одного корабля подобного класса — тяжелый удар для флота и престижа любой страны.

США позарез необходимо преодолеть количественный и качественный разрыв с Китаем в более легком классе — ракетных фрегатах, корветах и прочих кораблях ближней морской зоны.

Как выяснилось, посылать качать права к занятому китайцами архипелагу Спратли авианесущие группы и атомные подводные лодки — и чревато ненужной эскалацией и, в то же время, всё равно как стрелять из пушки по воробьям. Слишком потужно.

Попутно выяснилось, что великая Америка разучилась строить корабли легкого класса, а если добавить к этому полный провал с вводом в строй сверхдорогих и сверхбесполезных суперэсминцев класса Zumwalt, которые только и умеют, что ржаветь в доках и жрать как не в себя средства на содержание, будущие вызовы для «гегемона» в зонах его национальных интересов выглядят неважно.

Провальный плавучий утюг суперэсминец Zumwalt

Во время правления предыдущих администраций, американские эксперты от ВМС выяснили, что залатать дыры в компетенциях им может помочь европейский опыт, позаимствовав проект ракетного фрегата, успешно служащего ВМС Франции и Италии. В США он получил кодовое название «класс Constellation».

Фрегат УРО класса Constellation

Казалось бы, в чем проблема? Ведь на вооружении ВМС США стоят ракетные эсминцы класса Arleigh Burke, которые «гегемон» до недавнего времени посылал напоминать о могуществе США при любом удобном и неудобном случае.

Как оказалось, строительство этих самых эсминцев представляет собой настоящий производственный и финансовый ад, о котором говорили докладчики в Конгрессе.

Эсминцы Arleigh Burke закладывались с небольшим временным интервалом на разных верфях США. В итоге на начальном этапе это только отняло время на устранение недочетов технического плана – не на одном, а сразу на нескольких первых кораблях этой серии. В итоге подскочила ещё и цена боевых кораблей для бюджета США. Ранее в Конгрессе ситуацию назвали «кошмаром закупщика».

Эсминец “Арли Берк”

Фрегатов класса Constellation ВМС США заказало 20 штук, причем их закладка и строительство должны были происходить с учетом предыдущих ошибок и производственно-финансовых кошмаров.

Было решено для начала заложить два-три фрегата класса Constellation и на ранней стадии эксплуатации выявить главные огрехи конструкции, и уже после шлепать эти кораблики как пирожки, чтобы обогнать по численности ВМС КНР.

Практика показала, что строительство фрегатов небольшими партиями также представляет серьезную проблему для американского кораблестроения.

Вот как объясняет сложившуюся ситуацию вице-президент крупной судостроительной компании Huntington Ingalls Industries Том Мур для издания Business Insider, указав на непостоянный спрос и проблемы с рабочей силой, которые радикально повлияли на потенциал отрасли.

«Промышленность знает, как строить корабли в больших масштабах. Но когда после холодной войны спрос упал, мы перекрыли кран и перестали требовать корабли», — пояснил изданию Мур.

Далее кризис развивался по классической схеме, в соответствии с которой происходит обрушение любой индустрии после массового падения спроса на её продукцию.

Сокращение заказов повлекло за собой отток рабочей силы и падение промышленных мощностей.

Опытные кораблестроители перешли на другую работу, а их места частично замещались плохо подготовленными новыми сотрудниками.

По словам Мура, в середине «святых девяностых» средний стаж руководителя по электрике в Ingalls Shipbuilding составлял более 20 лет.

«Сегодня средний руководитель по электрике проработал там лишь четыре с половиной года. И это большой потерянный опыт», — подвел неутешительный итог эксперт.

Несмотря на относительно недавнее быстрое строительство и ввод в строй 18 АПЛ класса «Вирджиния» и атомного авианосца «Джеральд Форд», американской отрасли военного кораблестроения нанесла серьезный ущерб пандемия COVID-19 и её затяжные последствия. Добивает отрасль инфляционная спираль, раскрученная при Байдене, через раздачу «вертолетных денег».

Авианосец класса “Джеральд Форд”

В наше время строительство ударных субмарин класса Block IV Virginia (приоритетная для ВМС США подводная лодка с баллистическими ракетами класса Columbia), фрегат УРО класса Constellation, следующий авианосец класса Ford – стали настоящей денежной ямой пополам с долгостроем.

Ударная субмарина класса “Колумбия”

Как отмечают эксперты, администрация Трампа выражает решимость к преодолению застарелых проблем в отрасли, однако тяжесть болезни отмечают все, глядя на объем работ без особого оптимизма. Пока что ситуация складывается таким образом, что до 2030 года Америка может перестать быть владычицей морей.