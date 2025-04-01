Глазьев назвал действия ЦБ «безумными» и потребовал вернуть стране ₽30 трлн

Елена Острякова.  
01.04.2025 23:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Центробанк РФ должен экономике страны порядка 30 трлн руб.

Об этом академик РАН, председатель научного совета РАН Сергей Глазьев заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Центробанк РФ должен экономике страны порядка 30 трлн руб. Об этом академик РАН, председатель...

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«Это прямой результат его деятельности по высасыванию денег через открытие депозитов под ключевую ставку, через выпуск облигаций. Это безумная политика. Они говорят: мы не хотим печатать деньги для экономического развития, – но печатают деньги, чтобы платить проценты по депозитам.

Они раскручивают инфляцию, создавая пустые деньги, – для того, чтобы платить процентные ставки коммерческим банкам за то, что они ничего не делают, не рискуют, не инвестируют и получают премию от ЦБ, держа деньги на депозитах под ключевую ставку», – сказал Глазьев.

Он считает, что ЦБ РФ обслуживает интересы компрадорской буржуазии, нацеленной на вывоз капитала из страны.

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