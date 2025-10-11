Главным форпостом России в Средней Азии становится Таджикистан

Визит Владимира Путина в Таджикистан имел стратегическое значение, так как Душанбе становится главной точкой опоры после изменения соотношений сил в регионе из-за превращения Организации тюркских государств (ОТГ) в военно-политический блок под эгидой Турции и НАТО.

Важность Таджикистана заключается как в геостратегическом расположении, так и в том, что это единственная не тюркская республика в Средней Азии, претендующая на свою собственную особую роль в регионе, что совпадает с интересами России по недопущению дальнейшей экспансии англосаксов. Поэтому в результате переговоров стороны решили укреплять союзнические отношения.

Стержнем такого взаимодействия будет по-прежнему 201-й военная база ВС РФ на территории республики, но и таджикская армия значительно усилится технически и профессионально. Но самое интересное то, что президенты обсудили тему взаимодействия в сфере военно-биологической безопасности. Впервые этот вопрос был поставлен ребром, и страна-член ОДКБ обязалась поставить заслон осуществлению программ двойного назначения Пентагона.

Напомним, что объекты, где осуществляются военно-медицинские исследования под эгидой министерства войны США, имеются в Узбекистане и Казахстане, а с недавних пор американцы пытались с этой заразой проникнуть под разными прикрытиями и в Таджикистан.

Плюс Москва и Душанбе сейчас договорились, что «не допустят вмешательства внеблоковых стран и организаций в региональную тематику, в том числе в Средней Азии». Речь как раз о противодействии тому самому прокси-НАТО, которое обрядилось в одежды «тюркского объединения» и направляется Лондоном и Вашингтоном для подрыва региона.

Естественно, что Таджикистан необходим и для доступа к границам Афганистана, который стал сейчас лояльным партнёром для России и Китая. И поэтому в Душанбе отказались от реализации эфемерного проекта «Большого Таджикистана» в пользу укрепления взаимоотношений с нынешним Кабулом ради сохранения стабильности и совместной борьбы с ИГИЛ и террористами, курируемыми Западом.

То есть республика незаменима не только для сохранения военно-политического присутствия России в регионе, но и для прикрытия стратегических путей в Иран, Пакистан и Индию. Плюс — это база с которой совместно с НОАК КНР можно осуществлять контроль над Средней Азией даже в случае отпадения Киргизии.

Примечательно, что, в отличие от Казахстана и Узбекистана, власти Таджикистана сознательно взяли курс на двуязычие, как в сфере образования, так и в культуре и топонимике, так как вывески везде дублируются и на русском, а национальный язык сохранил кириллицу. Этот подход призван повысить грамотность молодёжи и остановить процессы социокультурной деградации.

И, в отличие от соседей, в РТ хотят конструктивно решить миграционный вопрос, перекрыв нелегальные потоки и наладить организованный набор таджикских рабочих с обучением их на месте российскому законодательству, профессиям и языку. Поэтому в случае продолжения недружеских действий со стороны Ташкента и Бишкека приоритет однозначно будет отдан Душанбе в этой сфере.

Поэтому эйфория азербайджанских СМИ о вытеснении России из Средней Азии оказалась преждевременной и, наоборот, Ильхам Алиев вынужден был приехать в Душанбе на поклон на саммит СНГ и даже заявить о том, что «отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно по всем направлениям».

Более того, в противовес формату «ОТГ+» Путиным была предложена конструкция «СНГ+» с вовлечением в него ШОС, а также было заявлено о том, что «двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников», чем может воспользоваться Иран. Это также должно нейтрализовать или уравновесить «тюркскую интеграцию» в регионе.

Да, и на саммите «Россия — Центральная Азия» местным президентам дали понять, чем чревата переориентация на Запад и отказ от дружбы и сотрудничества с Россией. Отрезвит ли это тюркских правителей, покажет только время, но угроз стабильности и их собственному правлению в результате двурушнической игры только прибавилось.