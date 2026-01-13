Главный британский оппозиционер назвал расширение НАТО на Украину ошибкой, но осыпал комплиментами Трампа

Анатолий Лапин.  
13.01.2026 12:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 424
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Найджел Фарадж, лидер британской партии Reform UK, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения, назвал «тактической ошибкой» Запада попытку расширения НАТО на Украину, что стало поводом для начала российской СВО.

Найджел Фарадж, лидер британской партии Reform UK, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения, назвал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В 2014 году я был единственным, кто выступил в Европейском парламенте и сказал, что на Украине будет война. Что ж, я оказался прав, никто этого не предвидел. Я думаю, что расширение Евросоюза на восток, расширение НАТО на восток стало для Путина сигналом. Он мог сказать российскому народу, смотрите, вот что они делают. Так что, я думаю, с тактической точки зрения, мы допустили ошибку», – заявил Фарадж на пресс-конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик при этом продолжает лавировать в условиях антироссийского мейнстрима – он заявил о поддержке НАТО и необходимости укрепления британской армии.

«Поддерживаю ли я НАТО? Да. Считаю ли я, что Дональд Трамп пошел на пользу НАТО? Да. Он значительно увеличил расходы стран-членов НАТО… Не думаю, что кто-то станет отрицать, что за 14 лет правления консерваторов наши вооруженные силы пришли в упадок… Мы, как партия, твердо выступаем за развитие вооруженных сил».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить