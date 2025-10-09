Главная угроза Европы – не Россия, а ее собственное безумие, – депутат Европарламента

Анатолий Лапин.  
09.10.2025 11:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 40
 
Европейские параноики видят «российский след» буквально во всем. Сейчас они уверены, что Россия якобы терроризирует их беспилотниками, будто ими лично управляет президент Владимир Путин, но главная угроза Европы – это ее собственное безумие.

Об этом, выступая в Европарламенте заявил депутат от Болгарии Петр Волгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«У людей, страдающих шизофренией, бывают галлюцинации, а те, кто страдает хронической русофобией, могут вообразить, что любой неизвестный объект, который им мешает, будь то игрушка или беспилотник, обязательно сделан в России.

Те, кто страдает такими галлюцинациями, убеждены, что сам Путин сидит на кремлевской террасе и запускает эти беспилотники.

Пока Брюссель, Париж и Лондон все глубже погружаются в свои антироссийские фантазии, реальные проблемы Европы усугубляются. Люди становятся беднее, проблемы эмиграции обостряются, исламский терроризм становится все хуже и хуже.

К сожалению, европейская элита, будучи оторванной от реальности, никогда не поймет, что ее собственное безумие — это самая большая угроза, с которой сталкивается Европа», – заявил Волгин.

Все новости за сегодня



