Главком ВСУ расписался в поражении. Русские идут на Днепр и Запорожье – Арестович

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Заявивший о нехватке войск для пехоты главком ВСУ Александр Сырский в своем недавнем интервью фактически признал, что Украина проиграла.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявивший о нехватке войск для пехоты главком ВСУ Александр Сырский в своем недавнем интервью...

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«Не Арестович, проклятый предатель, сказал вам, вам Главком ваш заявляет – мобилизация не покрывает потребности пехотных бригад. Это равно, прописью, равно поражение, из которого нет выхода. Темпы российского наступления будут постоянно возрастать, даже при существующих объемах помощи, потому что мы исчерпали главное — человеческий ресурс.

Они системно возрастают всю зимнюю кампанию, То есть они каждую неделю захватывают больше квадратных километров, чем захватывали до этого. Да, они будут нести потери, они будут двигаться очень медленно, криво-косо, но будут двигаться, темпы будут возрастать. В кратчайшие сроки война будет в районе Запорожья и Днепра. Где, когда, как обвалится фронт – неизвестно. Он обвалится не там, где войска струсят или даже плохо управляются, а там, где просто не хватит людей. В нехватке людей признался главнокомандующий ВСУ», – заявил Арестович.

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