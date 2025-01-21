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Заявивший о нехватке войск для пехоты главком ВСУ Александр Сырский в своем недавнем интервью фактически признал, что Украина проиграла.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не Арестович, проклятый предатель, сказал вам, вам Главком ваш заявляет – мобилизация не покрывает потребности пехотных бригад. Это равно, прописью, равно поражение, из которого нет выхода. Темпы российского наступления будут постоянно возрастать, даже при существующих объемах помощи, потому что мы исчерпали главное — человеческий ресурс.